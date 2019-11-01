Пропавшую мать из Купчино с ее младенцем нашли живыми

Пропавшую мать из Купчино с ее младенцем нашли живыми
Пропавшую мать с ребенком нашли спустя три дня. Фото: pixabay

Спустя три дня поисков в Петербурге найдены молодая девушка с грудным ребенком, которые ушли в торговый центр в Купчино и не вернулись. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Заявление о пропаже девушки с ребенком поступило в полицию 29 октября молодой человек, уроженец Узбекистана. Он рассказал правоохранителям, что его супруга вместе с четырехмесячным ребенком отправилась в торцовый центр на «Бухарестской» и больше не объявлялась. При себе у нее не было ни ключей, ни документов — она оставила их дома.

В их поисках участвовали правоохранители и отряд «Лиза Алерт». Поиски увенчались успехом — мать с ребенком найдены живыми. О причинах их пропажи не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пропавшего специалиста по защите гостайны ищут в Петербурге.

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