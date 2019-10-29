Пропавшего специалиста по защите гостайны ищут в Петербурге

Пропавшего специалиста по защите гостайны ищут в Петербурге
Дмитрий Полейчук. Фото: vk.com/lizaalert_piter

На протяжении уже десяти дней в Петербурге идут поиски пропавшего специалиста по защите гостайны 46-летнего Дмитрия Полейчука.

Как сообщает «Фонтанка.ру», ссылаясь на данные поискового отряда «Лиза Алерт», последний раз мужчину видели 19 октября в Колпино, когда он вышел из дома и не вернулся.

По данным издания, пропавший Полейчук является сотрудником специализированной компании «Региональный центр режимных услуг», которая обладает лицензиями ФСБ на использование сведений, являющихся государственной тайной.

Пропавшего описывают как мужчину плотного телосложения и высокого роста (185см), с русыми волосами и голубыми глазами. На нем были надеты черная куртка, светлые джинсы и коричневые ботинки.

Его телефон отключен, с 19 октября он не выходил на связь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что без вести пропавшую семью в Томской области нашли.

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