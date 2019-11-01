Ночью загорелась дача на 100 «квадратах» в деревне Верхние Осельки

Частный дом загорелся в ночь на 1 ноября в садоводстве «Электроника» в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщают в главке МЧС по Ленобласти, спецслужбы получили сообщение о возгорании на даче в 00:10 ночи. На месте происшествия работали восемь огнеборцев с использованием двух спецмашин.

Площадь пожара в частном доме составила 100 квадратных метров. Справиться с огнем пожарным удалось за полтора часа — в 1:46 они сообщили о полной ликвидации пожара.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе из горящего дома вывели беременную женщину. Пожар произошел в двухэтажном доме в СНТ «Звезда». Из пекла удалось вывести беременную хозяйку, которая осталась цела и невредима.