Ночью в Тихвине загорелся частный дом

Сведения о возможных пострадавших и причины возгорания не приводятся. Фото: Pixabay

Сведения о возможных пострадавших и причины возгорания не приводятся. Фото: Pixabay

Один из частных домов по Моховой улице в городе Тихвин Ленобласти загорелся в ночь на 1 ноября, сообщили в главке МЧС по области.

Экстренные службы получили сигнал о возгорании около трех часов ночи. На место выехали восемь пожарных и две спецмашины. Огонь в частном доме успел распространиться по площади 20 «квадратов». Спасателям удалось его потушить примерно за полчаса — в 3:45.

Ведомство не сообщает о причинах пожара — они все еще устанавливаются. Данных о возможных пострадавших также не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью загорелась дача на 100 «квадратах» в деревне Верхние Осельки. Частный дом загорелся в ночь на 1 ноября в садоводстве «Электроника» в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти.