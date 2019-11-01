Ночью в Тихвине загорелся частный дом

Один из частных домов по Моховой улице в городе Тихвин Ленобласти загорелся в ночь на 1 ноября, сообщили в главке МЧС по области.
Экстренные службы получили сигнал о возгорании около трех часов ночи. На место выехали восемь пожарных и две спецмашины. Огонь в частном доме успел распространиться по площади 20 «квадратов». Спасателям удалось его потушить примерно за полчаса — в 3:45.
Ведомство не сообщает о причинах пожара — они все еще устанавливаются. Данных о возможных пострадавших также не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью загорелась дача на 100 «квадратах» в деревне Верхние Осельки. Частный дом загорелся в ночь на 1 ноября в садоводстве «Электроника» в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти.