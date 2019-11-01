Стало известно, какие мировые достопримечательности находятся под угрозой исчезновения

Названы 25 достопримечательностей со всего мира, которым в скором времени грозит разрушение. Список представил Всемирный фонд защиты памятников (World Monuments Fund, WMF).

Как сообщает The New York Times, фонд составляет список таких объектов культурного наследия, которые могут исчезнуть, каждые два года. Причинами исчезновения достопримечательностей могут стать военные конфликты, стихийные бедствия или попросту человеческая халатность.

Так, в этом году, в перечень вошли, в частности, Нотр-Дам де Пари, который вскоре начнут восстанавливать после пожара в апреле, или Мачу-Пикчу в Перу, который может разрушиться, если неподалеку все-таки построят аэропорт.

Также WMF внес в число достопримечательностей рынок Анаркали в Лахоре, Пакистан, а также знаменитые статуи на острове Пасхи в Чили, или японский район Ивамацу и дворец семьи Алексан в Египте, и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии дотла сгорел замок XIV века из списка ЮНЕСКО.