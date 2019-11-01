В Японии дотла сгорел замок XIV века из списка ЮНЕСКО

Ночью 31 октября в японской Окинаве полностью сгорел замок Сюри, в состав которого входят семь деревянных строений. Дворцовый комплекс водил в список ЮНЕСКО. Его планируют восстановить.

Как сообщает РИА Новости, пожар в замке Сюри начался примерно в 2:40 по местному времени (20:40 по мск 30 октября). Пожарным потребовалась почти 12 часов на ликвидацию пожара — его потушили к 13:30 по местному времени (7:30 по мск). Порядка 30 человек было эвакуировано.

Причина возгорания пока не установлена. Сотрудники противопожарных служб предполагают, что возгорание началось в главном здании комплекса.

Замок рюкюских монархов Сюри построили в XIV веке. Он неоднократно разрушался и перестраивался. В 1945 году замок был разрушен авиацией США, его вновь открыли в 1992 году. В 2000 году замок Сюри включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по мнению комиссии ЮНЕСКО, Северная столица, как объект всемирного культурного наследия, находится под угрозой.