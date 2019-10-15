Инспекция ЮНЕСКО: Петербург находится под угрозой

Инспекция ЮНЕСКО: Петербург находится под угрозой
Особые меры должны быть приняты в отношении Пулковской обсервтатории. В целом, представители ЮНЕСКО считают, что необходимо "существенно сократить" масштаб застройки города. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

По мнению комиссии ЮНЕСКО, Северная столица, как объект всемирного культурного наследия, находится под угрозой.

Инспекция международной организации проводилась в Петербурге весной этого года. По итогам проверки, ЮНЕСКО обнаружила, что планировка и застройка города имеет проблемы: отсутствует единый план управления градостроительным развитием. Также, проблемой являются здания, возведенные в 1990-2000-х годах, сообщает «Собака.ru».

По итогам проверки, среди прочего, нарушены панорамы на Крестовском, — вид с Елагина острова на залив ухудшился из-за новых мостов, — а также на Петергофском шоссе. Там, по мнению членов комиссии, «любое строительство должно быть остановлено», поскольку возведение посредственных новостроек негативно сказывается на открывающихся видах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Милонов раскритиковал градостроительную политику Петербурга.

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