Милонова ужаснула градостроительная политика Петербурга

Депутат Государственной думы от Северной столицы подверг резкой критике проводимую в данный момент градостроительную политику.

По мнению Виталия Милонова, от планов застройки города можно прийти в ужас. Несмотря на то, что какое-то время назад здания были еще более безвкусными и безобразными, стилистика сегодняшних построек в Петербурге совершенно не устраивает чиновника.

О своем отношении к современной архитектуре депутат рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге». Милонов отметил, что за » безвкусными золотыми теплицами» стоит «деревня в мозгах» и «жлобство». «Ну не должны мы так строить» — подчеркнул чиновник.

Он выразил мнение, что пост главного городского архитектора обязательно должен занимать коренной петербуржец. Отметим, что на сегодняшний день так и есть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о предложении Милонова сделать Санкт-Петербург столицей белок.