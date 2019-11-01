С 1 ноября в России запрещены микрозаймы под залог жилья

В России с первого числа ноября вступил в силу запрет, согласно которому частные микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать физлицам займы под залог жилья.

Как сообщает РИА Новости, принятый закон запрещает частным МФО выдавать займы по залог жилья физического лица, а также под залог доли в праве на общее имущество.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит «пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства».

Также в законе прописаны требования к размеру собственных средст МФО. С июля следующего года капитали компании должен составлять не менее миллиона рублей, вместо 10 тысяч рублей, как это сейчас. В течение четырех лет эта планка будет увеличиваться на миллион ежегодно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закон о «суверенном Рунете» вступил в силу с 1 ноября.