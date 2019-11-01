В Ленобласти на федеральных трассах вводят очередные ограничения движения

Ограничения движения на некоторых участках федеральных трасс в Ленобласти связаны с ремонтными работами по замене дорожного покрытия, а также установке дорожных знаков, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, сегодня на 12-179 км трассы Р-21 «Кола» вводятся ограничения скорости в оба направления. Дорожные работы также ограничат скорость движения на 593-674 км трассы М-10 «Россия», связывающей Москву и Петербург.

Движение будет ограничено на 36 и 933 км (мост через р. Вуокса), а также на 12-22 км трассы А-181 «Выборг — Светлогорск».

Ограничение скорости введут и на 149-154 км трассы «Сортавала», а также на 108-149 км трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и на 479-532 км трассы А-114 «Вологда – Тихвин».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три матча «Зенита» на «Газпром Арене» ограничат движение транспорта.