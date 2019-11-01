Ремонт дорог в Петербурге обойдется в 2 миллиарда рублей

Ранее уже было объявлено несколько конкурсов на ремонт дорог. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ранее уже было объявлено несколько конкурсов на ремонт дорог. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На сайте госзакупок появились технические задания 4 конкурсов на проведение ремонта петербургских дорог от Дирекции транспортного строительства Северной столицы.

Четыре лота распределены по районам. Ремонт дорог в юго-западной части города оценивается в 700 миллионов рублей. Немногим меньше обойдутся в юго-восточных районах Петербурга, им выделено 589,6 миллионов. Дороги северо-восточной части города обновят за 474,5 миллионов рублей. Наконец, на работы в северо-западной части города на Неве готовы потратить 328,8 миллионов рублей.

Отмечается, что все ремонтные работы должны быть завершены к концу ноября 2020 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что только 64% дорог в Северной столице соответствуют нормативам. В Ленинградской области таковых меньше половины, лишь 47%.