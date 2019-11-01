Подходит к концу реставрация восточного фасада Казанского собора

Подходит к концу реставрация восточного фасада Казанского собора
Казанский собор. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Завершились работы по реставрации восточного фасада Казанского собора в центре Петербурга. Профессионалы в течение двух лет очищали камень от загрязнений и биопоражений.

Как сообщают в пресс-службе КГИОП, работы на восточном фасаде Казанского собора (со стороны канала Грибоедова) начались в 2017 году. За два года специалисты очистили поверхность пудостского камня от различных загрязнений и биопоражений. Также были удалены поздние цементные вставки. После очистки на поверхность фасада нанесли тонированную известковую защитную пленку, которая препятствует загрязнению камня. Также был отреставрирован барельеф на библейский сюжет «Вход Господень в Иерусалим», который расположен над апсидой.

На следующей недели рабочие разберут строительные леса. Работы по реставрации выполнили специалисты ООО «ПСБ «Жилстрой»» за 60 млн рублей.

Далее будут реставрироваться южный и западный фасады, аттик, барабан и купол собора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП разработает 60 проектов реставрации исторических фасадов Петербурга.

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Подходит к концу реставрация восточного фасада Казанского собора
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