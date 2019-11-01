На ЗСД за октябрь высыпали 200 тонн реагентов

На ЗСД за октябрь высыпали 200 тонн реагентов
Несмотря на все противоаварийные меры, основная ответственность лежит на водителях, их бдительности и осторожном вождении. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Похолодание и снег не отразились на количестве аварий на Западном скоростном диаметре (ЗСД), поскольку магистраль устлана «защитным слоем» противогололедных материалов.

С начала октября на ЗСД высыпали 200 тонн реагентов, что позволяет значительно повысить уровень безопасности на дороге. Как сообщает Мойка78, ссылаясь на ООО «Магистраль северной столицы», основной причиной аварий остается невнимательность автомобилистов. Как правило, инциденты несерьезные и происходят возле пунктов оплаты проезда.

Службы по эксплуатации ЗСД строго контролируют своевременную обработку магистрали реагентами. Однако это не гарантирует стопроцентной безопасности на дорогах. Водители по-прежнему должны сохранять бдительность, а также менять резину на колесах по сезону и использовать морозостойкую жидкость.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала депутат ЗакСа Борис Вишневский возмутился размером субсидий на развитие ЗСД.

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