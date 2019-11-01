В «Ленте» рассказали, что могут закрыть часть магазинов в Петербурге

Продуктовый ритейлер «Лента», возможно, будет вынужден закрыть неприбыльные отделения в Северной столице и других регионах.

О печальных планах компании сообщил её финансовый директор, Руд Педерсен. За шесть месяцев 2019 года «Лента» ушла в минус почти на ту же сумму, которая составила её чистую прибыль в прошлом году. Так, на сегодняшний день убыток продуктовой сети составляет 4,5 млрд рублей, тогда как за полгода в 2018 прибыль ритейлера составила 5,2 млрд.

По словам Педерсена, крупные потери вызваны обесцениванием активов. В связи с этим «Ленте» придется закрыть магазины, не оправдавшие надежд сети, даже если они окупаются. Однако точное количество магазинов, которые «попадут под сокращение», неизвестно.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что «Лента» открыла обновленный флагман на месте сгоревшего магазина на набережной Обводного канала.