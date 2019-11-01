«Лента» открыла в Петербурге флагманский гипермаркет

В новом формате больше внимания планируют уделять частным маркам и товарам fresh. Фото: pixabay.com

В новом формате больше внимания планируют уделять частным маркам и товарам fresh. Фото: pixabay.com

На месте сгоревшего в 2018 году гипермаркета «Лента» открыла магазин в обновленном формате. Площадь флагманского филиала 8 тысяч кв. м.

В новом гипермаркете насчитывается 32,5 тысячи товаров широкого ассортимента. Кроме того, новая концепция магазина предусматривает акцентирование на товарах для здорового образа жизни, овощах и фруктах. В руководстве компании отмечают, что через полгода смогут проанализировать, насколько покупателям подошел новый формат.

Если посетители «Ленты» останутся довольны, компания планирует обновить еще несколько магазинов сети, сообщает Интерфакс.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что торговая сеть «Лента» может сменить юрисдикцию на кипрскую. Изменения поддержали почти 100% акционеров компании. На данный момент организация зарегистрирована на Британских Виргинских островах.