В Петербурге ограничат оплату наличными ради эксперимента

Все платежи будут осуществляться только по банковским картам. Фото: Pixabay

Все платежи будут осуществляться только по банковским картам. Фото: Pixabay

Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными с физлицами за работу и оказанные услуги.

Все платежи будут осуществляться только по банковским картам.

Кроме Петербурга, такие ограничения могут появиться Москве, Подмосковье, в Калининградской, Кировской, Воронежской, Вологодской и Новгородской области, сообщает «Интерфакс».

Центробанк займется разработкой механизма для проведения эксперимента и проработает возможные поправки в законодательство.

Стоит отметить, что по мнению экспертов, такой эксперимент может обернуться увеличением теневых выплат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что услугой снятия наличных на кассах магазинов смогут воспользоваться более 38 миллионов россиян, владельцев банковской карты «Мир». Пробный проект для подобных операций стартует в конце октября текущего года. К началу следующего года его участниками станут более трех тысяч торгово-сервисных предприятий.