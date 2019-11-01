В Петербурге появился новый мобильный оператор от банка ВТБ

Банк ВТБ запустил новый мобильный оператор в Петербурге и Ленобласти — ВТБ Мобайл.

Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, перейти на этот оператор может любой желающий, при этом быть клиентом финансового учреждения совсем не обязательно.

Стартовый пакет услуг будет бесплатным до конца месяца подключения.

Приобрести сим-карты ВТБ Мобайл можно пока в четырех отделениях в Петербурге, однако в скором времени они появятся во всех офисах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Всеволожск ВТБ открыл офис по обслуживанию физических и юридических лиц. Сейчас объединенная региональная сеть банка на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти насчитывает 100 отделений.