В Петербурге появился новый мобильный оператор от банка ВТБ

В Петербурге появился новый мобильный оператор от банка ВТБ
Стартовый пакет услуг будет бесплатным до конца месяца подключения.Фото: ВТБ

Банк ВТБ запустил новый мобильный оператор в Петербурге и Ленобласти — ВТБ Мобайл.

Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, перейти на этот оператор может любой желающий, при этом быть клиентом финансового учреждения совсем не обязательно.

Стартовый пакет услуг будет бесплатным до конца месяца подключения.

Приобрести сим-карты ВТБ Мобайл можно пока в четырех отделениях в Петербурге, однако в скором времени они появятся во всех офисах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Всеволожск ВТБ открыл офис по обслуживанию физических и юридических лиц. Сейчас объединенная региональная сеть банка на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти насчитывает 100 отделений.

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