Житель Ленобласти построил собственную железную дорогу

На все работы у него ушло около десяти лет. Мужчина уже пустил по дороге паровоз.

Инженер задумался о строительстве железной дороги еще 11 лет назад. Это была непростая задача, но он с ней справился – со временем необычную идею подхватил еще один мужчина. Сергей Терехов и Павел Чилин потратили десять лет на все работы – железная дорога уже выдержала первые ходовые испытания. Они убеждены, что паровоз сможет перевозить по ней до 20 тонн груза. При это хозяин железнодорожной дорогие не собирается использовать ее как аттракцион, сообщает «Российская газета».

Сергей и Павел считают, что при помощи нее можно воспитывать детей, а также ее можно использовать в хозяйстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что художницы из Петербурга создали комикс о суперспособностях глухих детей. По словам авторов произведения-победителя, их комикс помогает обычным детям понять, что вокруг существует много людей с различными особенностями.