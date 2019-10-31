Художницы из Петербурга создали комикс о суперспособностях глухих детей

Комикс поможет детям больше узнать об их особенных сверстниках. Фото: https://vk.com/ihear_you

Комикс поможет детям больше узнать об их особенных сверстниках. Фото: https://vk.com/ihear_you

Петербургские художницы создали инклюзивный комикс «С.Л.У.Х», за который им присудили победу в конкурсе «Инновации в образовании-2019».

Алла Маллабиу и Зоя Бойцева придумали комикс о трех подростках, Илье, Никите и Алёне. Илья носит слуховой протез, Никита использует жестовый язык для разговора, а Алёна — просто девочка, которая овладела языком жестов. Вместе ребята стали «Командой СЛУХ», об истории которой рассказывает комикс художниц.

По словам авторов произведения-победителя, их комикс помогает обычным детям понять, что вокруг существует много людей с различными особенностями. Благодаря деталям, описанным в книге, таким как использование жестового языка или кохлеарного импланта, для множества детей их сверстники с нарушениями слуха станут обычными, такими же, как они сами, ребятами.

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