Дзюба надеется, что «Зенит» не повторит ошибок в матче с «Лейпцигом»

Он отменил, что «сине-бело-голубые» остались недовольны игрой.

Своими мнением нападающий петербургского клуба Артем Дзюба поделился после встречи «Зенита» с ЦСКА. Он хочет, чтобы команда осознала все свои ошибки и не повторяла их. Особенно важно учитывать промахи перед игрой с «Лейпцигом», которая состоится совсем скоро, передает ТАСС. Футболист убежден, что был пропущен необязательный гол.

Также Дзюба добавил, что «зенитовцы» недовольны результатом, а вот армейцев можно поздравить – они не хотели проиграть и это им удалось. Игрок считает, что соперники старались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Семак прокомментировал итоги матча с ЦСКА. Тренер назвал игру тяжелой, но при этом отметил, что до последнего надеялся на победу своих подопечных. Ему не понравилась игра в обороне, которая и стала причиной одного забитого гола.