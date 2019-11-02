Беглов рассказал о распределении бюджета Петербурга

Губернатор продолжает активно публиковать посты на своей странице в социальной сети.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов посвятил очередной текст рассказу о работе над бюджетом 2020 года. Он заявил, что больше денег будут выделять на развитие образования – речь идет о 157,6 миллиардах рублей. Также на 10% выросли расходы на развитие здравоохранения – 120 миллиардов рублей. Беглов подчеркнул, что почти пять миллиардов в 2020 году потратят на покупку нового оборудования и ремонт медицинских учреждений.

Губернатор отметил, что не забыли и о дорожном вопросе – денег на их ремонт потратят на 17% больше, чем планировали. На благоустройство готовы выделить три миллиарда рублей – это на 20% больше.

Александр Беглов убежден, что одной из главных проблем Северной столицы является нехватка учебных учреждений и поликлиник. Так что их будут строить – на это есть почти 100 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что чиновники Ленобласти будут оплачивать потери бюджета из своего кармана.