Чиновники Ленобласти будут оплачивать потери бюджета из своего кармана

Согласно новому законопроекту, в Ленобласти должностные лица будут компенсировать потери регионального бюджета из собственных средств.

Такое предложение поступило от члена партии «Единая Россия» Олега Зевакова. По мнению автора законопроекта, непосредственная «оплата» собственных промахов заставит чиновников быть более ответственными в своих решениях, а также контроле за реализацией государственных средств.

Как сообщает портал online47, предложение Зевакова распространяется на должностные лица, которые, представляя Ленинградскую область, заключают важные и дорогостоящие контракты: в области госзакупок, аренды госимущества и концессионных соглашений.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что власти Ленобласти намерены полностью перейти на раздельный сбор мусора до конца текущего года.