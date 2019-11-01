В Ленобласти хотят организовать раздельный сбор мусора

Отметим, что новые правила по сбору мусора действуют на данный момент в Приозерском, Выборгском, Лужском и Всеволожском районах. С ноября планируется переход и остальных районов. Фото: https://pixabay.com

Отметим, что новые правила по сбору мусора действуют на данный момент в Приозерском, Выборгском, Лужском и Всеволожском районах. С ноября планируется переход и остальных районов. Фото: https://pixabay.com

Парламентарии Ленинградской области рассказали, что хотят ввести обязательный раздельный сбор мусора в регионе.

О намерении областных депутатов рассказал представитель Законодательного собрания Ленобласти Николай Кузьмин. По его словам, на данный момент с жителями города Сосновый Бор уже проводится работа в этом отношении. Высказывание парламентария поддержал его коллега, Сергей Бебенин.

Представители ЗакСа отмечают, что качественные изменения в сборе мусора возможны только при поддержке и участии населения. Местные законодатели, по словам Сергея Бебенина, также заинтересованы в успешной реализации новой системы сбора твердых отходов на всей территории Ленобласти.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала в Петербурге рабочие сбрасывали мусор прямо из окон гостиницы «Орбита» на 8-м этаже.