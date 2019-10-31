С окон гостиницы Орбита кидают мешки

Необычный вывоз мусора привлек внимание прохожих. Пока что никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели необычный вывоз мусора из гостиницы на Непокоренных. Рабочие якобы сбрасывали мешки с восьмого этажа, пытаясь попасть прямо в кузов самосвала.

Пользователи разделились на два лагеря: одни не видят ничего страшного в происходящем, потому что люди так экономят время, силы и как бонус – не пачкают коридоры. Другие же считают, что это не совсем безопасно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мигрантов незаконно привлекли к уборке мусора на стройке в Петербурге. Выходцы из Узбекистана и Таджикистана трудились подсобными рабочими и убирали строительный мусор. При этом разрешения на осуществление трудовой деятельности в России у них отсутствовали, сообщает прокуратура Петербурга.