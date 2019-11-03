Машины в России смогут самостоятельно парковаться и вызывать «скорую»

Система сможет вызвать помощь, если водителю стало плохо, а также остановить авто или включить "аварийку". Фото: pixabay

Система сможет вызвать помощь, если водителю стало плохо, а также остановить авто или включить "аварийку". Фото: pixabay

У водителей в России появится возможность устанавливать в их авто систему, которая умеет контролировать состояние здоровья автомобилиста, рассказали в НТИ «Автонет».

Как сообщает РИА Новости, такой сервис является разработкой российских ученых. Его могу сделать общедоступным к 2022 году. Предполагается, что он принесет пользу гражданам, у которых есть проблемы со здоровьем. Также она система будет актуальна и для пожилых людей.

Эта система с помощью специальных датчиков умеет измерять пульс человека, скорость движения, а также имеет акселерометры и процессоры, что позволяет ей отличить нормальное состояние от потери сознания или внезапного падения.

Также эксперты рассматривают вариант интеграции сервиса с системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Это позволит системе вызвать скорую помощь, если водителю стало плохо, а также остановить авто или включить «аварийку».

Система, в случае успешного тестирования, будет доступна для продажи у автодилеров в качестве дополнительного оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработана операционная система на случай конца света.