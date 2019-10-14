Разработана операционную система на случай конца света

Новая система очень простая и занимает совсем мало памяти. Фото: Pixabay

Новая система очень простая и занимает совсем мало памяти. Фото: Pixabay

Ее автор программист по имени Вирджил Дюпри, новая система получила название Collapse OS, ее смогут поддерживать даже самые примитивные устройства, которые будут собраны из обламков техники.

По мнению Вирджила Дюпри, разработчика новой постапокалиптической операционной системы (ОС), есть вероятность, что человечество развяжет всеобщую войну, которая может привести почти полному уничтожению современного мира.

Поэтому Дюпри принял решение создать простую и легкую операционную систему Collapse OS. Для полноценного функционирования этой системы требуется всего 8 килобайт места на диске и 56 килобайт оперативной памяти.

Также программист утверждает, что поддерживающее ее устройство можно собрать из обломков техники. Новая ОС поможет решить элементарные задачи.

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