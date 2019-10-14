Углекислый газ мешает производительности

Недавние исследование продемонстрировали, что избыточные выбросы углекислого газа в воздух могут вызвать сильное снижение производительности труда.
Проблема выбросов углекислого газа в окружающую среду не менее актуальна, чем другие экологические, в частности климатические проблемы и угрозы.
Так, только в прошедшем 2018 году был зафиксирован огромный выброс этого газа в атмосферу — 40 миллиардов тонн.
Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых выяснилось, что избыточное количество углекислого газа в окружающей среде в скором времени может сделать непродуктивной даже работу на открытом воздухе, сообщает Regnum.ru.
Так, снижение производительности труда, по мнению экспертов, особенно негативно скажется на странах, где доходы граждан и без того низкие.
Ранее GazetaSPB сообщила, что эксперты назвали региона России, в которых больше всего новостроек.