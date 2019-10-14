Эксперты назвали регионы, в которых больше всего новостроек

По количеству жилой площади на человека лидируют Ленинградская и Московская области, а меньше всего строят новых домой на Чукотке и в Магадане.

Исследование провели эксперты РИА Новости: оценивалось количество жилой площади в новостройках на человека за период с июля 2018 года по июнь 2019.

Известно, что на территории России ежегодно появляются более чем 75 миллионов квадратных метров жилой площади. К примеру, в 2017 году были отстроены 79,2 миллиона квадратных метров, а в прошлом году — 75,3 миллиона квадратных метров.

Данные нового исследования показали следующее: за первое полугодие 2019 ввод нового жилья увеличился на 3,6% в сравнении с январем-июлем прошлого года, разница составила более 30 миллионов квадратных метров. В расчете на одного россиянина ежегодно вводится около 0,52 квадратных метров.

Из-за региона в регион показатели заметно меняются: цифры в разных регионах варьируются от 0,024 до 1,221 квадратных метров на человека.

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