СКА – «Динамо» Рига: счет 3:3 после второго периода

Команды ушли в раздевалки с равным счетом.
В начале первого периода Александр Барабанов забросил шайбу в ворота гостей. По результативному баллу получили Галенюк Данила и Лехтеря Йори. Шайба была заброшена в равных составах.
Однако через четыре минуты шайба попала в ворота СКА. Автором заброшенной шайбы стал нападающий рижан Дарзиньш Лаурис.
В середине второго периода рижане сравнивают счет. На 35-ой минуте матча «Динамо» забрасывает третью шайбу в ворота хозяев. СКА берет таймаут.
В конце второго периода СКА воспользовались большинством и сравняли счет. Автором заброшенной шайбы стал Андрей Кузьменко. Ассистенты – Александр Барабанов и Максим Карпов.
Счет после второго период 3:3.
Статистика второго периода: Броски: 15-22 ; Броски в створ: 8-16 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 10-7 ; Блокированные броски: 5-3 ; Силовые приемы: 5-8 ; Время в атаке: 03:43-03:31 ; Штраф: 2-2.
Ранее gazeta.spb.ru СКА ведет после первого периода в матче с рижским «Динамо».