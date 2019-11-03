Водитель похитил топливо с АЗС на Киевском шоссе

Водитель похитил топливо с АЗС на Киевском шоссе
За рулем оказался 26-летний мужчина.Фото: Pixabay

В Петербурге задержали водителя VW Polo, похитившего топливо с АЗС на Киевском шоссе.

Как сообщает ДПС ОГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району Петербурга, инцидент произошел около 22:00 1 ноября.

Автомобиль VW Polo без государственных регистрационных знаков был замечен экипажем ДПС.

За рулем оказался 26-летний мужчина.

За совершение хищения топлива с АЗС он привлечен к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина из БМВ похитил плюшевого медведя с АЗС на Парашютной и «забыл» оплатить бензин. Курьёзное преступление расследует полиция Приморского района Петербурга.

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