Кудашов о матче с рижским «Динамо»: «Выиграли, довольны двумя очками»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3 Б).
Тренер поблагодарил болельщиков за поддержку.
«В целом довольны, за исключением отрезка во втором периоде, где мы упустили преимущество. Но выиграли, довольны двумя очками», — отметил Кудашов, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
Напомним, 3 ноября СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).
Исход матч решился в послематчевой серии буллитов. Решающий буллит исполнил нападающий Кирилл Марченко. В матче в составе СКА также отличились Антон Бурдасов, Александр Барабанов и Андрей Кузьменко.
Матч проходил в Ледовом дворце.
Следующий матч состоится 13 ноября. СКА сыграет с «Амуром».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в начале второго периода Александр Барабанов забросил шайбу в ворота гостей. По результативному баллу получили Галенюк Данила и Лехтеря Йори. Шайба была заброшена в равных составах.