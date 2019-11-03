Кудашов о матче с рижским «Динамо»: «Выиграли, довольны двумя очками»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3 Б).

Тренер поблагодарил болельщиков за поддержку.

«В целом довольны, за исключением отрезка во втором периоде, где мы упустили преимущество. Но выиграли, довольны двумя очками», — отметил Кудашов, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, 3 ноября СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).

Исход матч решился в послематчевой серии буллитов. Решающий буллит исполнил нападающий Кирилл Марченко. В матче в составе СКА также отличились Антон Бурдасов, Александр Барабанов и Андрей Кузьменко.

Матч проходил в Ледовом дворце.

Следующий матч состоится 13 ноября. СКА сыграет с «Амуром».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в начале второго периода Александр Барабанов забросил шайбу в ворота гостей. По результативному баллу получили Галенюк Данила и Лехтеря Йори. Шайба была заброшена в равных составах.