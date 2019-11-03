Пассажирский автобус и легковушка «притерлись», выезжая с Прибрежной на Караваевскую

Поздним вечером 3 ноября на пересечении Прибрежной улицы и улицы Караваевской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.
По словам очевидцев, легковой автомобиль и автобус не поделили проезд, выезжая с одной улицы на другую.
«Притерлись выезжая с Прибрежной на Караваевскую», — сообщили свидетели дорожно-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
Пассажиры покинули салон общественного транспорта. Теперь они вынуждены добираться до дома другим способом. О пострадавших не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель легкового автомобиля пытался скрыться от патруля ГИБДД, но те оказались быстрее. Ночная погоня попала на видео, ее успел зафиксировать петербургский водитель на видеорегистратор.