Пассажирский автобус и легковушка «притерлись», выезжая с Прибрежной на Караваевскую

Пассажирский автобус и легковушка &#171;притерлись&#187;, выезжая с Прибрежной на Караваевскую
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Поздним вечером 3 ноября на пересечении Прибрежной улицы и улицы Караваевской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

По словам очевидцев, легковой автомобиль и автобус не поделили проезд, выезжая с одной улицы на другую.

«Притерлись выезжая с Прибрежной на Караваевскую», — сообщили свидетели дорожно-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Пассажиры покинули салон общественного транспорта. Теперь они вынуждены добираться до дома другим способом. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель легкового автомобиля пытался скрыться от патруля ГИБДД, но те оказались быстрее. Ночная погоня попала на видео, ее успел зафиксировать петербургский водитель на видеорегистратор.

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