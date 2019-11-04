Несовершеннолетний водитель сбил подростка в Ленобласти

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Обо всем сообщили в пресс-службе ГИБДД. Все случилось еще в воскресенье примерно в шесть часов вечера в поселке Назия, находящийся в Кировском районе Ленинградской области. Авария произошла на Шоссейной улице – ее участниками стали «Жигули» и 15-летний парень, переходивший дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем автомобиля сидел 17-летний молодой человек. Как именно все случилось – не уточняется. В результате подростка увезли в больницу, где врачи борются за его жизнь. Сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой обстоятельств дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подросток из Приозерска рассказала, что мать напала на неё с ножом. По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.