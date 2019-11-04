Подросток из Приозерска рассказала, что мать напала на неё с ножом

Подросток из Приозерска рассказала, что мать напала на неё с ножом
Ножевые раны найдены на голове и руке девочки. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в одну из больниц Приозерска госпитализировали 15-летнюю девочку. На её голове и руке обнаружены ножевые раны.

Подростка увезли на скорой из дома на Заречной улице 3 ноября. Девочка сообщила, что с ножом на неё напала мать, пишут «Невские новости». Подробности инцидента неизвестны.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из коммунальной квартиры в Петроградском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали 31-летнего мужчину. По подозрению задержана его молодая сожительница. Девушка, по данным правоохранителей, ударила мужчину ножом после совместного распития алкогольных напитков.

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Подросток из Приозерска рассказала, что мать напала на неё с ножом
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