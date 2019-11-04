Автомобилисты стоят в пробке на границе с Финляндией

Количество машин перевалило за сотню. Петербуржцы возвращают домой после длинных выходных.

Обо всем свидетельствуют данные портала Granitsa-online. Вечером на границе Финляндии с Россией стояли более 130 машин. Их предстояло проверить таможенникам, чтобы петербуржцы и ленинградцы могли вернуться домой. Даже ближе к ночи транспортных средств не становится меньше.

Напоминаем, что финны ждут больших очередей за визами перед Рождеством и Новым годом. Лучше всего обращаться за ними заранее, чтобы потом долго не ждать готовности.

К слову, сейчас петербуржцы предоставляют больше документов, чем до этого. Теперь нужно бронировать отель и билеты, а также предоставлять финансовые гарантии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия профинансирует разминирование Донбасса. Финны приехали на территорию Донбасса, чтобы продемонстрировать свою поддержку и заинтересованность происходящим на Украине.