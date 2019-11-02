Финляндия профинансирует разминирование Донбасса

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что государство готово взять на себя расходы по разминированию Донбасса.

Такое заявление глава МИД Финляндии сделал по итогам рабочего визита представителей страны на Украину. Финны приехали на территорию Донбасса, чтобы продемонстрировать свою поддержку и заинтересованность происходящим на Украине.

В ходе визита состоялась встреча Пекка Хаависто с Вадимом Пристайко, главой МИД Украины. По словам Хаависто, Восточная Украина является наиболее загрязненной минами конфликтной зоной во всем мире. В связи с этим Финляндия подготовила для Киева пакет на 600 тысяч евро, которые должны быть направлены на разминирование территорий.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на границе Финляндии и Петербурга 2 ноября образовались огромные заторы.