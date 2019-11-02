На границе с Финляндией образовались большие пробки

Время ожидания в очереди доходит до двух-трёх часов. Фото: Pixabay

Время ожидания в очереди доходит до двух-трёх часов. Фото: Pixabay

Сегодня утром, 2 октября, на границе Ленинградской области с Финляндией образовались большие транспортные пробки.

Застои вызваны длительными выходными, многие жители Северо-Запада России решили провести их в соседней стране.

«Виден светофор перед нами! Стоим полтора часа», — написал очевидец.

Согласно данным сайта «На Границе.РУ», ситуация на участке только накаляется, участники движения жалуются, что ожидают в зоне заезда к терминалу по полтора часа.

«Машин много, очередь не двигается», — написал один из водителей.

Время ожидания в очереди доходит до двух-трёх часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ожидании большого наплыва туристов на русско-финляндской границе. Выходные дни, со 2 по 4 ноября, ожидаются самыми оживленными.