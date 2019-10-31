В эти выходные на русско-финляндской границе ожидает наплыв туристов

Путешественникам-автомобилистам также напоминают, что за документы пассажиров отвечает водитель. Фото: https://pixabay.com/

Путешественникам-автомобилистам также напоминают, что за документы пассажиров отвечает водитель. Фото: https://pixabay.com/

В начале ноября жителей России ждут длинные выходные. Многие петербуржцы планируют провести их в ближайшем зарубежье — в Финляндии.

Пограничная охрана Финляндии предполагает, что грядущие выходные, с 2 по 4 ноября, станут одними из наиболее оживленных. Ожидается, что в страну будет въезжать большое количество автомобилистов, сообщает yle.UUTISET.

В связи с этим замглавы Погранотряда Финляндии Юха Кивеля обратился к российским путешественникам с просьбой учитывать интенсивность пассажиропотока и запастись терпением при пересечении границы. Также таможенник отметил, что лучше выбирать менее оживленные часы и не забывать о существовании трех пропускных пунктов, поскольку, как правило, наибольшей популярностью пользуется один — «Нуйямаа-Брусничное».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что лидер группы ДДТ Юрий Шевченко собирается дать концерт в Финляндии.