Юрий Шевченко собирается в Финляндию с концертом

Легенда русского рока подготовил для своих иностранных слушателей акустический концерт.

Юрий Шевчук выступит в Хельсинки 7 ноября, сообщает Yle Uutiset.

Он вместе со своей группой ДДТ привезет в столицу Финляндии программу под названием «Акустика». Музыканты отыграют популярные хиты, а также новинки, так что концерт выдастся грандиозным. Юрий Шевчук также пообещал, что пообщается со своими поклонниками и даже прочитает для них стихи.

Комментируя выбранный формат, певец отметил, что акустика – это всегда отличное решение, если хочется особенной атмосферы. При этом он заверил, что песни звучат ничем не хуже, чем в электронном варианте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за статуэтки «Золотой Трезини» поборются 350 номинантов. Голосование будет продолжаться до 18 ноября. Аудит результатов осуществляет юридическая фирма Borenius.