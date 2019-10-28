За статуэтки «Золотой Трезини» поборются 350 номинантов

Оргкомитет Второго архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» объявил полный список претендентов на получение «Золотого Трезини-2019». За 18 статуэток Доменико Трезини поборются 350 проектов-номинантов из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи, сообщили Gazeta.spb.ru организаторы конкурса.

В рамках конкурса оргкомитет принимал заявки от номинантов со всей России – девелоперов и проектировщиков, архитекторов и реставраторов, дизайнеров и декораторов, а также студентов архитектурных вузов и кафедр. Для номинации «Лучший архитектурный проект музея» действовали специальные условия: допущены были как российские, так и зарубежные участники.

«На конкурс было подано более 460 проектов, – отметил председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. – Но некоторые не соответствовали положению о конкурсе, опубликованному на сайте, и поэтому их пришлось отклонить. При этом общее количество принятых проектов – 350 – более чем в два раза превышает число заявок прошлого года. Но главное, конечно, не количество, а качество проектов, которое заметно возросло».

Всероссийский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства.

Конкурс проводится при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Всемирного клуба петербуржцев. В число партнеров «Золотого Трезини» входят Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Санкт-Петербургский Союз архитекторов, Объединение архитектурных мастерских, Санкт-Петербургский Союз дизайнеров, Союз реставраторов Санкт-Петербурга и ВООПИиК.

28 октября международное жюри под председательством Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджера М. Кулля приступило к оценке проектов. Помимо господина Кулля, в составе жюри – главный архитектор Санкт-Петербурга, председатель КГА Владимир Григорьев, председатель КГИОП Сергей Макаров, ректор Академии художеств Семен Михайловский, президент Международного союза архитекторов Томас Воньер и другие российские и зарубежные эксперты.

Голосование будет продолжаться до 18 ноября. Аудит результатов осуществляет юридическая фирма Borenius. Церемония вручения наград состоится в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 27 ноября. После церемонии награждения в Петропавловской крепости пройдет выставка проектов победителей конкурса. Лучшие проекты участников «Золотого Трезини» пополнят собрание Генерального партнера конкурса – Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Все номинанты представлены на официальном сайте конкурса www.goldtrezzini.ru.

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