Очевидцы рассказали о дымящихся машинах в Купчино

Сначала их было всего две, а затем количество увеличилось до четырех.

Все случилось сегодня вечером, 4 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобилисты задымились на Софийской улице во Фрунзенском районе. Изначально их было две затем, потом вспыхнули еще две. Другие свидетели уверяют, что не в порядке только одна машина, все остальные просто стоят рядом. На место уже прибыли сотрудники ДПС. Пока никаких официальных данных не поступало.

«Дыма не видела, но «паровозик» пробочку хорошую собирает в сторону Славы»,

— писала одна из пользовательниц.

Сейчас движение на участке дороги не затрудненно. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

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