«Может, перевернули?»: на Пулковской прилег на бок автомобиль

В Московском районе Петербурга вечером 4 ноября перевернулся автомобиль. Авария произошла на Пулковской улице напротив аптеки.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. Свидетели происшествия отмечают, что машина перевернулась около 18:30 часов.

Причины аварии неизвестны. Однако местные жители обращают внимание на то, что разогнаться на Пулковской настолько, чтобы перевернуться, почти невозможно.

«Может, её перевернули? Там движение еле-еле», — удивился участник сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об аварии на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Четыре машины в результате происшествия задымились. Сведения о количестве пострадавших машин расходятся.