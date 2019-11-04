Экс-супруг Лолиты назвал причины для расставания

Экс-супруг Лолиты назвал причины для расставания
Фото: Instagram

Он заявил, что хотел детей, но певица отказывалась рожать ему наследников.

Обо всем Дмитрий Иванов рассказал изданию «СтарХит». Бывший супруг Лолиты Милявской считает, что они расстались в том числе из-за отсутствия общих детей. Он очень хотел наследников, но исполнительница отказывалась. Иванов уверяет, что пытался обсуждать проблемы в отношениях, но Лолита игнорировала его желания. При этом мужчина не считает, что в разрыве виновата только певица – оба хороши.

Экс-муж Лолиты клянется, что больше не испытывает к ней никаких чувств. Его неприятно удивило, сколько грязи она вылила после расставания. Сейчас Иванов ждет судебного разбирательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия. В комментариях под постом к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги певицы. Девочку поздравили Вера Брежнева, Лера Кудрявцева, Эвелина Бледанс и многие другие.

дмитрий иванов лолита
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