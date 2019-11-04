Экс-супруг Лолиты назвал причины для расставания

Он заявил, что хотел детей, но певица отказывалась рожать ему наследников.

Обо всем Дмитрий Иванов рассказал изданию «СтарХит». Бывший супруг Лолиты Милявской считает, что они расстались в том числе из-за отсутствия общих детей. Он очень хотел наследников, но исполнительница отказывалась. Иванов уверяет, что пытался обсуждать проблемы в отношениях, но Лолита игнорировала его желания. При этом мужчина не считает, что в разрыве виновата только певица – оба хороши.

Экс-муж Лолиты клянется, что больше не испытывает к ней никаких чувств. Его неприятно удивило, сколько грязи она вылила после расставания. Сейчас Иванов ждет судебного разбирательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия. В комментариях под постом к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги певицы. Девочку поздравили Вера Брежнева, Лера Кудрявцева, Эвелина Бледанс и многие другие.