В Приозерском районе из огня спасли человека

В Приозерском районе из огня спасли человека
Пожарные потушили пламя. Фото: Pixabay

По предварительным данным, никто не пострадал.

Все случилось вечером 4 ноября. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Все случилось на улице Гагарина в поселке Кузнечное. Там загорелась квартира по непонятной причине. На место прибыли спасатели с двумя единицами техники. Они не только потушили огонь, но и спасли человека, находящегося в помещении. Для этого понадобилось воспользоваться специальным оборудование. В итоге все остались живы, но вот насколько целы – не говорится.

Сотрудникам МЧС предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Просвещения загорелась маршрутка.

«На перекрёстке Просвещения и Композиторов горела 262-я маршрутка. На место приезжали два пожарных экипажа и реанимация», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

пожар Приозерский район
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