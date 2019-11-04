В Приозерском районе из огня спасли человека

По предварительным данным, никто не пострадал.

Все случилось вечером 4 ноября. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Все случилось на улице Гагарина в поселке Кузнечное. Там загорелась квартира по непонятной причине. На место прибыли спасатели с двумя единицами техники. Они не только потушили огонь, но и спасли человека, находящегося в помещении. Для этого понадобилось воспользоваться специальным оборудование. В итоге все остались живы, но вот насколько целы – не говорится.

Сотрудникам МЧС предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Просвещения загорелась маршрутка.

«На перекрёстке Просвещения и Композиторов горела 262-я маршрутка. На место приезжали два пожарных экипажа и реанимация», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».