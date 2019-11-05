Названа страна с самым быстрым ростом экономики

Рост экономики Гайаны в этом году составил 4,4%. Фото: unsplash

Рост экономики Гайаны в этом году составил 4,4%. Фото: unsplash

Экономический рост Гайаны в следующем году может составить 86%, а также превысить темпы роста экономики Китая в 14 раз, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает Bloomberg, предполагается, что рост экономики Гайаны, находящейся в Южной Африке, произойдет благодаря морски нефтяным месторождениям, обнаруженным четыре года назад. В МВФ посчитали, что годовой ВВП через пять лет достигнет $15 млрд, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Рост экономики Гайаны в этом году составил 4,4%. В МВФ отметили, что колебания в объемах добычи нефти могут повлиять на прогноз о росте экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев: российская экономика в порядке. По словам Медведева, объемы промышленного производства в стране растут, а инфляция, наоборот, является низкой.