Медведев: российская экономика в порядке

В целом, отметил Медведев, в экономике России "все в порядке". Фото: http://kremlin.ru

В целом, отметил Медведев, в экономике России "все в порядке". Фото: http://kremlin.ru

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оценил состояние экономики России в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

По словам Медведева, объемы промышленного производства в стране растут, а инфляция, наоборот, является низкой. Кроме того, макроэкономические показатели России, по мнению председателя правительства, находятся на достойном уровне.

Медведев подчеркнул, что, несмотря на введенные в отношении Российской Федерации санкции, инвестиционный климат страны благоприятный, заграничные инвесторы по-прежнему заинтересованы в работе с Россией.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дмитрий Медведев недоволен манипуляциями, которые проводят региональные губернаторы со статистикой заболеваемости и смертности среди населения.