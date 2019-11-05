При пожаре на ферме в Саратовской области погибло 10 тысяч кроликов

В Саратовской области произошел пожар на кроличьей ферме. В результате возгорания погибло 10 тыс. кроликов.

Одноэтажная постройка вспыхнула сегодня, 5 ноября, в селе Голубьевка Энгельского района. К месту оперативно прибыли 12 спасателей на четырех единицах специальной техники. К их прибытию площадь пожара возросла до 1,2 тыс. квадратных метров. К 7:40 огонь был полностью потушен.

Как сообщили в региональном главке МЧС, все случилось на частной ферме ООО «Агрофирма «Спартак». Люди в пожаре не пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Приозерском районе. Спасателям удалось спасти из огня человека, для этого потребовалась спецоборудование.