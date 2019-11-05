Три человека сгорели при пожаре в бытовке в Выборге

Во вторник утром 5 ноября на улице Крепостной в Выборге загорелся строительный вагончик. Внутри находились три человека — все погибли.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после пожара в бытовке на площади 10 квадратных метров, спасатели обнаружили три обгоревших трупа мужчин.

О пожаре на Крепостной сообщили в пять утра. На месте работали две дежурные бригады противопожарной службы Ленобласти. Пламя удалось потушить за полчаса — к половине шестого утра. Причины пожара пока не установлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре на ферме в Саратовской области погибло 10 тысяч кроликов. Как сообщили в региональном главке МЧС, все случилось на частной ферме ООО «Агрофирма «Спартак». Люди в пожаре не пострадали.