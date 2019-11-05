В Минздраве рассказали об опасности табачного дыма для зрения детей

В Минздраве рассказали об опасности табачного дыма для зрения детей
Пассивное курение влияет на зрение детей. Фото: pixabay

Исследование китайских ученых показало, что пассивное курение может спровоцировать патологические изменения глаз у детей, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Ученые выяснили, что при пассивном курении (когда кто-то курит в присутствии ребенка) воздействие табачного дыма приводит к истончению сосудистой оболочки глаза. Тяжесть воздействия при этом связана с количеством курящих людей в семье, и тем, как часто они курят.

Салагай отметил, что родителям, перед тем как жаловаться на гаджеты, которые они называют причиной всех проблем со зрением, стоит вспомнить о своих вредных привычках.

Также он отметил вред от курения для психологического здоровья ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родителей могут начать штрафовать за курение их несовершеннолетних детей.

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