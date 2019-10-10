Родителей могут начать штрафовать за курение их детей

Родителей могут начать штрафовать за курение их детей
Нововведение затронет не только родителей, но и других законных представителей курящих подростков. Фото: pixabay

В России могут начать штрафовать родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. В правительстве готовят соответствующий закон.

Родителей детей, пристрастившихся к табаку, могут начать привлекать к административной ответственности. Об этом свидетельствуют материалы протокола заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений на сайте МВД РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению, ответственный секретарь комиссии должен направить обращение в Минюст РФ о внесении нормы по установлению ответственности родителей за курение их детей в проект нового российского Кодекса об административных правонарушениях.

Предполагается, что нововведение затронет не только родителей, но и других законных представителей курящих подростков.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России назначен первый штраф из-за курения на балконе.

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